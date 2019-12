Turquie: Une femme brandit le Coran dans un avion et menace de le faire exploser (Vidéo)

À bord d’un avion turc, une femme brandissant le Coran a affirmé être membre du mouvement Gülen et a menacé de faire sauter l’avion. Les faits s’étant produits avant le décollage, à l’aéroport de Sabiha Gökçen d’Istanbul, certains passagers ont pu retenir la femme en attendant l’arrivée des forces de sécurité.



Cependant, les agents de la sécurité n’ont pas trouvé d’explosifs à bord, que celle-ci avait évoqué “cinq bombes”, selon les médias turcs.



Elle portait un voile bleu et des lunettes de soleil et tenait entre ses mains le livre sacré ainsi qu’une photo de Fethullah Gülen, fondateur du mouvement du même nom.



Considéré comme un groupe terroriste en Turquie, le mouvement Gülen est accusé par le gouvernement turc d’avoir organisé le coup d’État en juillet 2016 pour renverser Recep Tayyip Erdogan