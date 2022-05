UGB : Journée d'échanges et d'intégration des bacheliers de Kafountine, le maire au chevet Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 14:51 | | 0 commentaire(s)| Le cercle des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, originaires de la commune de Kafountine, ont organisé une journée d'intégration des nouveaux bacheliers venus de leur terroir. Ils ont aussi saisi cette occasion, pour échanger et débattre sur des thèmes comme l'environnement, notamment la déforestation, qui constitue un fléau naturel dans cette partie sud du Sénégal. Des thèmes animés par d'éminents experts, en présence des maires de Kataba et de Kafountine, qui ont tenu à faire le déplacement et ont promis d'accompagner leurs dignes fils, pour leur réussite dans leurs études et leur bien-être au niveau du campus universitaire.



Adama Sall (Saint-Louis)





