UGB -La coordination des Étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis menace: « aucune autorité ne rentrera dans cette université »

Rédigé par la redaction le 17 Mai 2018 à 14:55 | Lu 599 fois

Et exige ni plus ni moins que les démissions du recteur, du directeur du Centre régional des œuvres universitaires, des ministres de l’Enseignement supérieur et des Finances.