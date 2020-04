URBANISME - Le Ministre Abdou Karim Fofana et le Maire Soham El Wardini, changent le visage des giratoires de Dakar (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 18:53 | | 1 commentaire(s)| Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdou Karim Fofana et Mme le maire de la Ville de Dakar, ont fait le tour des chantiers aujourd’hui.

C’est dans le cadre du programme Zéro déchet, de désencombrement et l’aménagement de la ville que le gouvernement de Macky Sall a décidé de réfectionner 108 giratoires.



