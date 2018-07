URGENT- Fraude au Bac 2017: le proviseur du lycée de Kahone condamné à 5 ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Dakar vient devider le procès de l’affaire des fraudes au Baccalauréat 2017. Le juge Maguette Diop a condamné le proviseur du lycée de Kahone Mamadou Djibril Dia à 5 ans d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 500 mille francs Cfa. Il a également demandé la confiscation de tous ses biens.



Quant aux trois professeurs Saliou Sarr, Pape Omar Mboup et Abdoulaye Ndour, ils ont écopé de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme. Cette même peine a été prononcée à l’encontre de Fatou Bakhoum, Baye Talla Diallo, et de Ndew Badiane.













Kady FATY, LERAL