USA : le rappeur de KTS DRE abattu par 64 balles

Le rappeur de Chicago, KTS Dre, a succombé suite à une fusillade intervenue peu de temps après sa sortie de prison. L’homme aurait été pris dans une embuscade par des tireurs qui ont vidé leurs chargeurs sur son corps, puisqu’il est fait état de plus de 64 balles reçues.



Qui en voulait à ce point au rappeur de Chicago, KTS Dre ? La question mérite d’être posée et ne trouve pas encore de réponse. Le musicien de 31 ans a été abattu peu de temps après sa sortie de prison, dans une embuscade. Les faits ont eu lieu samedi soir. Londre Sylvester, de son vrai nom, venait d’être libéré sous caution, après un an passé en détention pour une affaire d’arme à feu.



Le rappeur KTS Dre a-t-il été victime du système ? Rien n’est moins sûr. L’on sait tout de même que son nom de scène, KTS, est évocateur, puisque cela signifie « Kill To Survive » (tuer pour survivre). D’ailleurs, le rappeur avait tatoué cette phrase au niveau de son cou, le tout agrémenté avec un symbole de cible de tir.



Le journal Complex, détaille que le rappeur se baladait avec sa mère dans les rues peu après sa sortie de prison lorsque deux voitures avec des hommes armés ont ouvert le feu. La police de Chicago a trouvé 59 douilles sur les lieux du crime. Blessé au visage et à la poitrine, KTS Dre a reçu plus de 64 balles. Sa mère et une troisième personne ont également été touchées par les balles, leur pronostic vital n’étant pas engagé.

