USAID-APPUI À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES : APPEL À CANDIDATURES

Dans le cadre de son projet d’Appui à la gestion des finances publiques qui accompagne le gouvernement du Sénégal pour une gestion plus performante, transparente et inclusive des finances publiques, l’Agence des Etats-Unis pour le

Développement International (USAID) lance un appel à candidature pour le recrutement d’une structure chargée de piloter la mise en place d’un Réseau des femmes dans la gestion des finances publiques.



La mise en place de ce réseau vise à promouvoir l’influence des femmes dans la prise des décisions budgétaires par le biais d'opportunités d'éducation, de réseautage et de mentorat.



Le prestataire qui sera sélectionné aura la charge de piloter la conception, le lancement et la mise en œuvre de la phase initiale du Réseau, y compris la coordination des parties prenantes, les communications, les activités du programme, etc.



Vous êtes une organisation locale ou un consultant indépendant et avez de l’expérience dans la mise en place et le pilotage de Réseau, votre expertise nous intéresse.



Contactez-nous à usaid.appuigfp@appuigfp.sn ou par téléphone au 33 842 17 64, avant le 26 janvier 2024, pour plus d’informations sur les conditions et modalités de soumission.



Date limite de dépôt : 9 février 2024