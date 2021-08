Ugb: décès du Pr. Papa Meissa Dieng, le Sénégal perd un écologiste engagé Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Professeur Papa Meissa Dieng n’est plus. L’universitaire, enseignant en Droit à l’Ufr des Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, est rappelé à Dieu vendredi 20 août, à Diourbel, où il a été inhumé le même jour. Spécialiste du droit de l’environnement, une discipline qu’il a enseignée à plusieurs générations à Sanar, le défunt, engagé en politique aux côtés des Verts, était membre de la majorité présidentielle et leader de la Convergence des écologistes du Sénégal, une formation politique mise sur pied en 2016.



