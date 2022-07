Un Gabonais vante les réalisations de Macky Sall et "détruit" son pays natal Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 09:52 | | 0 commentaire(s)| Un Gabonais exhorte à ses compatriotes de se réveiller et de savoir qu'ils sont retard en matière d'infrastructures, comparé au Sénégal. En effet, dans cette vidéo, il montre l'un des auto ponts que compte le Sénégal, tandis qu'au Gabon, il affirme que cette infrastructure est baptisée échangeur. "Les sénégalais, au moins ils ont construit et mieux, dans presque quartier, il y a un stade. Je ne vous parle pas du nouveau, mais des stades de quartier. Et il y a des endroits où se reposer quand on est fatigué pour penser, regarder le paysage et j'en passe", a-t-il dit, vantant les réalisations faites par le Sénégal. Surtout avec Macky Sall.



