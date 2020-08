Un avion d?Air India Express s?écrase à l?atterrissage et se casse en deux avec 190 passagers Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Un avion de ligne transportant plus de 190 personnes s’est brisé en deux ce vendredi 7 août au soir lors d’un atterrissage en catastrophe, sous une pluie battante, dans le sud de l’Inde, ont annoncé les autorités et les médias indiens. Au moins 16 personnes ont été tuées et 15 gravement blessées, selon la police locale. “On nous a indiqué que tous ceux qui ont survécu à l’accident ont été blessés”, a fait savoir un responsable de la police, Sujith Das, évoquant “au moins 89 personnes” hospitalisées pour le moment. La compagnie Air India Express a indiqué que son avion venant de Dubaï transportait plus de 190 personnes, équipage inclus. Il a quitté la piste à l’aéroport de Kozhikode, dans l’État indien du Kerala (sud). Des images télévisées montraient des morceaux de fuselage déchiquetés mais aucun incendie n’était visible. Un des deux pilotes de l’appareil a été tué, selon un député du Kerala. Des dizaines d’ambulances ont été mobilisées sur le lieu du drame, selon les médias. Selon l’agence de régulation de l’aéronautique DGCA, l’avion a dérapé au bout de la piste, “est tombé dans la vallée et s’est brisé en deux”. Un porte-parole d’Air India Express a également déclaré que l’avion semblait avoir roulé au-delà de la piste. Une chaîne de télévision a affirmé qu’il y avait eu un problème au train d’atterrissage. Air India Express a précisé dans un communiqué qu’“aucun incendie n’avait été signalé au moment de l’atterrissage” de l’avion, qui transportait 174 passagers, 10 enfants en bas âge, deux pilotes et cinq membres d’équipage travaillant en cabine. “Les opérations de secours sont en cours et les passagers sont transportés vers les hôpitaux”, selon la même source. “La pluie complique les opérations”, a précisé un responsable des secours sous couvert d’anonymat. Des images télévisées montraient des secouristes travaillant dans le noir et arrosant d’eau l’épave de l’avion. Des pluies torrentielles tombent sur le Kerala depuis plusieurs jours. huffingtonpost



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28774-un-avion-da...

