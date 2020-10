Un collectif des fils du Fouta exige l’émergence de leur localité Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Situé à près de six heures de route de Dakar, le Fouta semble ne pas profiter des programmes du Plan Sénégal Emergent. Ses fils, réunis en collectif, haussent le ton et demandent au Gouvernement de réparer ce tort qui est fait à leur localité. « Ce mouvement réclame un minimum à l’occasion du bilan du Sénégal dit émergent. Ses hommes et femmes ont constaté que le Fouta n’a pas émergé. Le Fouta patauge dans des difficultés de tout ordre malgré l’apport constant de ses fils de la Diaspora. Le Fouta souffre.», a déclaré le porte-parole du collectif au micro de Iradio. Le Tableau est encore plus sombre au niveau du plateau sanitaire. « Le plateau technique de la santé est malade avec un manque de personnel et de spécialistes tels que : les dentistes, les ophtalmologues, les chirurgiens, les gynécologues, etc. L’enseignement supérieur est inexistant dans la zone.», fait savoir le porte -parole du collectif. Aussi, ses fils du Fouta exigent la création d’une université digne de ce nom et le renforcement des écoles de formation professionnelle pour éviter la perdition scolaire. La construction des infrastructures. L’électrification des villages entre autres.



