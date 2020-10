Un djihadiste libéré par le Mali, arrêté en Algérie...

Le terroriste dénommé "Mustapha Derrar", libéré au début de ce mois d'octobre au Mali, a été arrêté mardi à Tlemcen par les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a annoncé mercredi le ministère.



"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ont appréhendé, hier 27 octobre 2020 à Tlemcen en 2e Région militaire, le terroriste dénommé Mustapha Derrar", a-t-il indiqué dans un communiqué.



Selon la même source, "cette opération a été menée suite à une surveillance permanente dudit criminel depuis son entrée via les frontières nationales jusqu'à la collecte des renseignements relatifs à ses mouvements suspects".



"Il est à souligner que ledit criminel qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, a été libéré au début de ce mois d'octobre au Mali, suite aux négociations menées par des parties étrangères ayant abouti à conclure un accord, via lequel plus de (200) terroristes ont été libérés et une rançon conséquente a été versée aux groupes terroristes contre la libération de trois otages européens", a précisé le MDN.



Le ministère a qualifié ces pratiques d'"inadmissibles" et "contraires aux résolutions de l'Organisation des Nations unies incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes", soulignant que celles-ci "entravent les efforts de lutte contre le terrorisme et de tarissement de ses sources de financement".



Le MDN s'est félicité de "cette opération de qualité" qui "réitère l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée nationale populaire pour asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national et venir à bout du fléau du terrorisme dans la région".

