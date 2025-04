Un ex-candidat à la présidence guinéenne éclaboussé par un vol de bagages à l’AIBD Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ AIBD/ Vol/ Serigne Ndong Mouhamed Fofana, ancien candidat malheureux à la présidentielle guinéenne de 2020, est aujourd’hui au cœur d’une affaire de vol impliquant pas moins de 33 valises à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Les faits remontent au 18 mars dernier. D’après les informations rapportées par L’Observateur, Fofana se serait présenté à […] Sénégal Atlanticactu/ AIBD/ Vol/ Serigne Ndong Mouhamed Fofana, ancien candidat malheureux à la présidentielle guinéenne de 2020, est aujourd’hui au cœur d’une affaire de vol impliquant pas moins de 33 valises à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Les faits remontent au 18 mars dernier. D’après les informations rapportées par L’Observateur, Fofana se serait présenté à l’aéroport sous prétexte de réserver un nouveau billet, après avoir signalé la perte de ses propres bagages deux jours auparavant. C’est à ce moment-là qu’il aurait profité de l’arrivée d’un vol pour subtiliser plusieurs valises sur le tapis de livraison. Les caméras de surveillance auraient permis de l’identifier sans équivoque. Rapidement interpellé, il a été arrêté par la police. Une perquisition dans sa chambre d’hôtel à Dalifort a conduit à la découverte d’une première valise contenant des bijoux, des montres et des vêtements. L’enquête s’est ensuite poursuivie à Bignona, où Fofana possède une boutique de vêtements et de cosmétiques. Sur place, les enquêteurs ont mis la main sur 19 valises signalées comme perdues, ainsi que 14 autres remplies d’effets personnels. Au total, 33 valises ont été saisies et transférées au commissariat de l’aéroport. Devant le tribunal de grande instance de Mbour, Fofana a nié en bloc les accusations. Il reconnaît s’être rendu à l’aéroport, mais affirme que l’individu filmé par les caméras n’est pas lui. Il soutient par ailleurs que les valises retrouvées en sa possession étaient vides et destinées à transporter du matériel électoral vers la Guinée. Selon lui, cette affaire serait le fruit d’un complot politique visant à nuire à sa réputation. De son côté, le procureur reste persuadé de sa culpabilité et a requis une peine de cinq ans de prison ferme. L’une des victimes a, quant à elle, réclamé un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le verdict est attendu pour le 22 avril.



Source : Source : https://atlanticactu.com/un-ex-candidat-a-la-presi...

