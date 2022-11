"Un homme d'affaires, on ne le crée pas, il se crée lui-même" (Cheikh Amar) Rédigé par leral.net le Lundi 14 Novembre 2022 à 06:05 | | 1 commentaire(s)| Cheikh Amar a fustigé les marchés de gré à gré en ce qui concerne le milieu agricole où il s'estime lésé, stigmatisé et mis à l'écart, au profit de personnes qui ne maîtrisent pas la profession. "Un homme d'affaires, ça ne se crée, il se crée lui-même. On ne peut se lever du jour au lendemain, se proclamer vendeur d'engrais alors qu'on ne maîtrise rien là dessus. Je peux vous citer tous les types d'engrais compatibles avec le riz, le maïs, le niébé, entre autres. Mais, avec ces gens-là, vous avez vu le genre de problèmes qu'on a eu", se désole-t-il.



