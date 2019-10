Accueil Envoyer Partager sur facebook Un nouveau printemps arabe est-il en train de se dérouler au Moyen-Orient ? Rédigé par La rédaction de leral.net le 31 Octobre 2019 à 13:56 Alors que le dernier été du Moyen-Orient s'estompe, la région glisse-t-elle vers un nouveau printemps arabe ?



En Irak, des manifestants sont abattus dans les rues. Au Liban, les manifestants ont paralysé le pays et semblent prêts à renverser le gouvernement du Premier ministre Saad al-Hariri. Ces dernières semaines, les forces de sécurité égyptiennes ont écrasé les tentatives de protestation contre l'Etat policier du président Abdul Fattah al-Sisi.



L'Irak, le Liban et l'Egypte ont beaucoup de différences. Mais les manifestants ont des griefs en commun, partagés par des millions de personnes, en particulier les jeunes, dans tout le Moyen-Orient arabe.



Une estimation approximative est que 60 % de la population de la région a moins de 30 ans. Une population jeune peut être un grand atout pour un pays. Mais seulement si l'économie, le système éducatif et les institutions de l'État fonctionnent suffisamment bien pour répondre à leurs besoins, et à quelques exceptions près, ce n'est pas le cas.



Les jeunes au Liban, en Irak et ailleurs dans la région sont très souvent consumés par la frustration qui s'enflamme facilement.



Corruption généralisée



Deux des plaintes les plus importantes concernent la corruption et le chômage. L'une mène à l'autre.



L'Irak se classe parmi les pays les plus corrompus au monde, selon un certain nombre d'indices de corruption dans le monde. Le Liban est légèrement meilleur, mais pas trop.



La corruption est un cancer. Elle ronge l'ambition et l'espoir pour ceux qui en sont les victimes.



Les perdants d'un système corrompu peuvent se mettre très en colère, très rapidement, lorsque même les personnes instruites ne peuvent pas trouver d'emploi, et qu'ils voient de petites cliques se remplir les poches.



Lorsque les institutions de l'État - le gouvernement, les tribunaux et la police - sont impliquées, c'est un signe que tout le système est défaillant.



Au Liban comme en Irak, les manifestants ne veulent pas seulement que leur gouvernement démissionne. Ils veulent également que l'ensemble du système de gouvernance soit réformé ou remplacé.



Tir réel



L'une des réalités tragiques de l'Irak est que la violence s'est enracinée dans la société. Lorsque les manifestants, scandant contre le chômage, la corruption et le gouvernement, sont descendus dans la rue, il n'a pas fallu longtemps pour qu'on leur tire dessus à balles réelles.



Les manifestations dans les rues irakiennes, jusqu'à présent, semblent être sans chef. Mais le gouvernement doit craindre qu'avec le temps et le nombre de victimes croissant, il y ait une meilleure organisation.



Un nouveau printemps arabe est-il en train de se dérouler au Moyen-Orient ?

Les manifestants ont pris pour cible des bastions du pouvoir gouvernemental, notamment le mur de la zone verte de Bagdad. C'était le centre de l'occupation américaine. Aujourd'hui, il concentre les bureaux du gouvernement, les ambassades et les résidences de personnalités éminentes.



Les manifestations ont commencé à Bagdad et se sont étendues. Du jour au lendemain, dans la ville sainte de Karbala, des informations non confirmées ont fait état de nombreux morts et blessés lorsque des manifestants ont été la cible de tirs. Des vidéos ont été diffusées sur les médias sociaux montrant des hommes qui fuyaient les fusillades.



Depuis le début des manifestations, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter. Selon des informations provenant de Bagdad, des soldats irakiens sont apparus en portant le drapeau national enroulé autour de leurs épaules, ce qui témoigne de ce qui semble être une forme de solidarité avec les manifestants.



Mais les rapports disent aussi que des hommes vêtus de noir, certains masqués, ont ouvert le feu. Selon une théorie, ils viendraient de milices pro-iraniennes.



Un travail inachevé



Les manifestations ont commencé au Liban le 17 octobre après que le gouvernement a essayé d'introduire des taxes sur le tabac, l'essence et les appels WhatsApp. Les nouvelles taxes ont été annulées rapidement, mais il était trop tard.



Tout d'abord, les manifestations au Liban se sont déroulées dans la bonne humeur. Mais les tensions très réelles dans le pays deviennent visibles, avec des flambées de violence.













