Un partenariat pour renforcer la formation des jeunes dans les métiers des hydrocarbures

Mercredi 29 Janvier 2025

À Dakar, Cheikh Fatma Diop, Directeur de Cabinet du ministre de la Formation professionnelle et technique, a présidé ce mercredi, la signature d’une convention entre l’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) et le Programme de formation école-entreprise (PF2E). Ce partenariat vise à mettre en place un programme de formation en alternance, afin d’accompagner les jeunes dans leur spécialisation et leur insertion. professionnelle dans le secteur des hydrocarbures.