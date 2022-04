Un policier tué dans l'attaque d'un commissariat au nord du Bénin

Des hommes armés ont attaqué un commissariat dans le nord du Bénin et tué un policier avant de mettre le feu à l'établissement situé près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, a rapporté mercredi un média public. L'armée béninoise est déployée dans le nord du pays pour contenir les groupes jihadistes présents chez ses voisins nigérien et burkinabé, et a été, depuis la fin 2021, la cible de plusieurs attaques meurtrières.



Cette nouvelle attaque, survenue mardi matin à Karimama, n'a pas été revendiquée. Le journal public La Nation a écrit sur son site internet que des hommes armés à moto ont pris d'assaut le poste de police à Monsey, tuant un membre des forces de l'ordre. Les assaillants ont ensuite tiré plusieurs coups de sommation, rapporte le journal, avant de prendre la fuite dans le parc naturel W, un des deux parcs nationaux situés dans la zone frontalière et théâtres de récentes attaques. (VOA)



Source : https://www.impact.sn/Un-policier-tue-dans-l-attaq...