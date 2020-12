Un prix littéraire aux airs francophones

Elle l’a emporté devant Lola Lafon avec "Chavirer" et Miguel Bonnefoy auteur d'"Héritage". "L’écriture est simple et touchante et sonne juste, sans lyrisme superflu. C'est un livre subtil qui permet d'observer la question du mariage forcé par le prisme de ce témoignage émouvant" a déclar...

Mercredi 2 décembre, le prix Goncourt des Lycéens était attribué à la Camerounaise Djaili Amadou Amal pour son roman Les Impatientes publié en septembre dernier par la maison d'édition Emmanuelle Colas.Source : https://www.podcastjournal.net/Un-prix-litteraire-...