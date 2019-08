Accueil Envoyer Partager sur facebook Un tueur d'homosexuels exécuté aux USA Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Août 2019 à 17:24 Gary Ray Bowles, l'assassin de six homosexuels, a été exécuté par injection létale. Ancien prostitué lui-même, il visait volontairement des hommes gays, à qui il dérobait ensuite leur argent.

Il était surnommé le "meurtrier de l'I-95". Agé de 57 ans, le tueur en série a avoué avoir tué en 1994, six hommes sur la base de leur orientation sexuelle (homosexuels). En 1994, il avait été arrêté à Jacksonville, dans le nord-est de la Floride, pour le meurtre de Walter Jamelle Hinton.



Il a ensuite avoué avoir tué cinq autres hommes dans plusieurs Etats, mais n'a été condamné à la peine capitale que pour son sixième assassinat, celui de Walter Jamelle Hinton.



Jeudi soir en Floride, le système judiciaire de la Floride l'a déclaré mort à 22 h 58, heure locale. En Floride, les condamnés à mort peuvent choisir entre la chaise électrique ou l'injection létale.



Gary Ray Bowles est le 13e détenu mis à mort depuis le début de l'année aux Etats-Unis, le troisième cette semaine.



Dans une dernière déclaration écrite, il s'est excusé "pour la peine et les souffrances" qu'il a causées. "Je n'ai jamais voulu que ma vie ressemble à ça. On ne se lève pas un matin en décidant qu'on va devenir un tueur en série", a regretté Gary Ray Bowles.



Son surnom lui a été donné en référence à cette grande autoroute de l'est des États-Unis, au bord de laquelle il laissait les cadavres de ses victimes. Gary Ray Bowles avait vécu une enfance difficile: il a été abusé dans son enfance par deux compagnons successifs de sa mère ; son père étant mort avant sa naissance.



Selon des informations largement relayées sur les médias locaux, il a commencé la drogue et l'alcool à 11 ans, et a même failli tuer l'un de ses beaux-pères abuseur à l'âge de 13 ans, en le frappant à la tête avec une pierre.











