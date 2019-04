Une charrette de foin et un camion encombrent le nouveau pont surplombant Yengoulène Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)| "Cette charrette et ce camion occupent illégalement les abords du nouveau pont surplombant Yengoulene. D'autres personnes sont aussi venues développer leurs activités L'encombrement commence et l'Etat laisse faire. Notre charretier est passé à la vitesse supérieure. Ce sont des sacs de foin qu'il vient de superposer. L'Etat laissé faire. Le nouveau pont surplombant Yengoulene est en train d'être envahi, encombré. Personne ne dit rien."









Accueil Envoyer à un ami Partager