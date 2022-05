Une corvette ukrainienne cachée dans la région d'Odessa a été détruite par une frappe d'arme de haute précision. Une corvette ukrainienne, camouflée dans la région d'Odessa, a été détruite par une frappe d'arme de haute précision. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, il s'agit du projet de corvette 1241.1, dont seules 2 unités étaient en service dans la marine ukrainienne : Kremenchug et Prydniprovye.







«Au cours de la nuit, des missiles aériens de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit le poste de commandement d'une brigade mécanisée dans la région de Pyatikhatka de la région de Kharkov et le centre de communication de l'aérodrome militaire de Chervonoglinskoye près du village d'Artsiz. Toujours dans la région d'Odessa, une corvette de la marine ukrainienne du projet 1241 a été détruite., - a déclaré le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.



À l'heure actuelle, il existe des informations selon lesquelles, au début de 2022, aucune des corvettes du projet 1241 n'était en service dans la marine ukrainienne. Cela indique probablement que le navire de guerre était simplement au port, bien qu'il n'y ait pas encore de clarifications à ce sujet.



Les experts, à leur tour, notent que même les navires déclassés peuvent constituer une menace assez importante.



"Comme vous le savez, aujourd'hui, un certain nombre de pays hostiles ont l'intention de transférer leurs systèmes de missiles anti-navires à l'Ukraine. Il est possible d'installer un lanceur sur un navire déclassé en quelques jours, et cela vous permettra de prendre rapidement le contrôle de la majeure partie de la mer Noire ", - les notes d'analystes.

