Une femme enceinte peut-elle boire du café ? La consommation excessive de caféine de la part d’une femme enceinte peut être dangereuse pour le bébé à naître. Mais une ou deux tasses de café par jour seraient sans danger, d’après les experts. Apprenez à écouter votre corps pour identifier vos besoins réels.





Si vous êtes enceinte, vous avez probablement déjà cherché un nombre incalculable d’informations sur internet au sujet de votre grossesse. "Est-ce que je peux prendre du paracétamol ?" "Est-ce que je peux faire de la corde à sauter ?" "Est-ce que j’ai le droit de manger de la moutarde ?" Les interrogations sont multiples. Et parmi vos questions, il se trouve peut-être celle à propos du café.



En tant que futur parent, il est normal de se demander s’il est dangereux de boire du café, et d’exposer ainsi le fœtus à cette boisson énergisante et stimulante. Et en effet, il existe des risques. Consommer trop de caféine peut augmenter la tension artérielle et le rythme cardiaque de la future mère, et serait associé à une augmentation des fausses couches et des décès des bébés à la naissance, d’après Best Health Mag.



Doit-on pour autant dire adieu à la boisson du matin qui permet à la plupart d’entre nous de retrouver ses esprits après une nuit de sommeil ? Heureusement, non. Pour la plupart des femmes enceintes, une quantité de 300 milligrammes de caféine, soit environ deux tasses par jour, serait sans danger. Vous pouvez essayer de faire durer votre tasse tout au long de la journée pour rester en pleine forme du matin au soir sans vous resservir.



Pendant et après la grossesse

Toutes les marques de café n’ont pas le même taux de caféine, alors pensez à lire l’étiquette avant de vous préparer un kawa bien chaud. Le café décaféiné, par exemple, contient de la caféine, mais beaucoup mois que le café ordinaire. Cette option vous permet de renouveler le rituel des nombreuses tasses de café journalières. Autre astuce : remplacer simplement le café par une tisane.



La recommandation concernant les 300 milligrammes par jour est valable pour chaque trimestre de la grossesse. Certaines femmes trouvent que l'acidité du café s'ajoute aux nausées matinales ou aux brûlures d'estomac. Dans ce cas, évitez de boire du café le ventre vide, et écoutez votre corps pour identifier le meilleur moment de la journée pour boire du café. En cas de doute, n’hésitez pas à aborder le sujet avec un·e professionnel·le de santé.



Les mères qui allaitent peuvent consommer en toute sécurité environ deux à trois tasses de café par jour. Si votre tout-petit semble plus irritable ou s'il ne dort pas, il serait peut-être préférable de réduire la consommation de café et de voir si cela fait une différence.



















Source : santemagazine.fr

