Une haute personnalité sénégalaise atteinte du Coronavirus (Photo) L’ancien ministre Moustapha Mamba Guirassy a été testé positif au virus Covid-19. C’est lui-même qu’il l’a annoncé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.



« Je viens d’être diagnostiqué positif au coronavirus. Aussitôt informé, je me suis mis à la disposition des autorités sanitaires du pays, qui ont bien voulu m’interner à l’hôpital de Diamniadio » a déclaré l’ancien ministre de la Communication sous Me Wade.



Moustapha Guirassy a tenu également à féliciter « le personnel de santé pour le remarquable et redoutable travail qu’ils abattent pour nous défendre contre le Covid-19 ». Il avoue par ailleurs que « de l’intérieur, on comprend encore mieux l’immensité mais en même temps, la sensibilité de leur mission ».



L’ancien maire de la commune de Kédougou invite ses compatriotes, « chacun chez lui, chaque soir à 21h00, à poser une lumière devant sa fenêtre pour célébrer ces champions ».





