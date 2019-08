Une nouvelle contraception sans hormones pourrait voir le jour Les scientifiques sont en train de développer une toute nouvelle contraception pour les femmes. A priori, elle serait sans hormones et sans effets secondaires.

Elle s'appelle Amphora, vient tout droit de San Diego, aux Etats-Unis, et promet d'être flexible. Ils s'agit d'une méthode de contraception, pas encore commercialisée mais en développement par la firme Evofem, qui pourrait bien libérer un bon nombre de femmes de certains inconvénients. Amphora est sans hornone. Il s'agit, en réalité, d'un gel applicable sur le vagin et qui est sensé maintenir son PH entre 3,5 et 4,5. Ainsi, il sera totalement inaténiable pour les spermatozoïdes durant les rapports sexuels. Pour que le gel soit efficace, il faut l'appliquer jusqu'à une heure maximum avant le rapport sexuel en question. Outre cette révolution pour empêcher une grossesse non désirée, Amphora pourrait bien également protéger des infections et maladies sexuellement transmissibles. En effet, des études analysent la possible efficacité de ce gel pour empêcher des transmissions comme la gonorrhée ou encore la chlamydia.



Cette méthode de contraception est-elle vraiment efficace et pourrait-elle voir le jour ? Il semblerait qu'une étude a été faite sur 1400 femmes entre 18 et 35 ans et les résultats sont vraisemblablement concluants d'après la firme Evofem : "Une étude sur près de 1400 femmes en bonne santé et âgées entre 18 et 35 ans indique qu’Amphora a un taux d’efficacité de 86% quand il s’agit d’éviter une grossesse. Aussi, aucun effet secondaire n’a été perçu jusqu'à présent."



Concernant sa commercialisation, une levée de fond a été faite dans le but de voir Amphora dans les pharmacies américaines durant l'année 2020. Il reste à savoir si cette contraception pourrait trouver des clientes. En effet, le concept semble bel et bien révolutionnaire puisqu'il évite un dérèglement hormonal important, chose qui est déjà le cas avec la pillule. Tout ceci, sans compter les effets secondaires évités et que peuvent faire subir des contraceptions comme le DIU cuivre par exemple. Néammoins, ce gel contraceptif implique une nouvelle habitude, un nouveau geste encore jamais pensé par les femmes souhaitant évité une grossesse non désirée. Si pour le moment, Amphora n'est qu'en phase de test, il semblerait en tout cas que les Etats-Unis pourraient bien voir cette contraception se commercialiser.



Sources : bloomberg

