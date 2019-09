Urgent : Décès de l’ancien président français, Jacques Chirac

L’ancien président de la République française, Jacques Chirac, est décédé ce jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans.



Ancien maire de Paris, ministre, Premier ministre et Président de la république, Chirac aura occupé les plus hautes fonctions de la France au cours d’une carrière politique exceptionnelle, qui aura duré plus de quarante ans. Il tire sa révérence ce jeudi 26 septembre.