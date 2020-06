VICTIMES CITE TOBBAGO: "Mame Boye DIAO a diligenté le dossier et à donné un délais de 2 mois..." (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020 à 22:37 | | 0 commentaire(s)| Les déflatés de la cité Tobago ont échangé avec la presse sur la situation des terrains, dont ils ont été attributaires. Rappelant que des attestations avaient été remises à certains d’entre eux, ils constatent juste après que des lenteurs administratifs empêchait de disposer de ces terrains. Mais, avec l’arrivée de l’actuel Directeur des domaines, Mame Boye Diao, l’affaire avait connu une petite accélération avec la mise à leur disposition d’un site de l’aéroport de Yoff.



Ainsi, les victimes, regrettent le fait qu’il y avait un marathon pour les documents administratifs. Seulement, le président du collectif des victimes, Mbaye Thioye relève des difficultés, liées au lotissement, au bornage et, au terrassement du site. Très déterminés à rentrer dans leur droit et recouvrer les terrains, dont ils sont attributaires, le collectif compte poursuivre le combat.





