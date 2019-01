VIDEO - 36e édition du Magal de "Toundou Diewal": Macky Sall sollicite des prières pour un second mandat Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 15:27 commentaire(s)| A l'occasion de la célébration de la 36e édition du Magal de "Toundou Diéwal", une localité située dans la commune de Thiamène (Louga), la communauté mouride a montré tout son dévouement au "ndigueul" de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Ainsi, lors de la cérémonie religieuse, le ministre-conseiller Ousmane Thiogane qui est revenu sur la vie et l'œuvre du guide spirituel, a sollicité des prières pour la paix et la réélection du candidat sortant Macky sall, au soir du scrutin présidentiel du 24 février prochain.



