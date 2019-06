VIDEO - Abdoulaye Dia: "Le Sénégal s'achemine vers une énergie à bon marché, avec les découvertes de pétrole et..." Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 15:28 | | 0 commentaire(s)| La 17e édition du Salon international de l'Energie et du Pétrole en Afrique (SIEPA) s'est ouverte ce mardi à Dakar. Directeur de cabinet du ministre de l'Energie et du Pétrole, Abdoulaye Dia a déclaré que le Sénégal figure en bonne place. "Notre énergie est devenue de plus en plus propre. Et notre pays s'achemine très prochainement vers une énergie à bon marché, à grande échelle, avec les découvertes de gaz et de pétrole".



Accueil Envoyer à un ami Partager