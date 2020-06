VIDEO/ Abdourahmane Lèye, président du Grand mouvement « Liguey Souniou Gokh » : Un volontaire de la bonne cause au service de sa localité Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 22:34 | | 0 commentaire(s)| Le Grand mouvement « Liguey Souniou Gokh », une inspiration du programme initiative communautaire pour la paix en Casamance œuvre dans le social œuvre avec vaillance dans le social. Adoptant une approche participative pour développement local, ledit mouvement appuie les femmes de Boun et d’ailleurs.

Le social n’est pas une affaire de tout le monde. Certains, le font avec intérêt. Tandis d’autres s’y investissement avec un désintéressement total. Ce faisant, les adeptes de la bonne et noble cause, se donnent sans contrepartie. Le leader du Mouvement « Liguey Souniou Gokh », Abdourahmane Lèye, invité de l’Emission au Cœur des bonnes volontés, fait partie de cette catégorie de donneurs à grand cœur. Bien inspiré, le généreux homme s’engage dans le social pour secourir des familles dans le besoin et sauver des vies.



Ainsi, Abdourahmane Lèye accompagne de manière indéfectible, les femmes de sa communauté dans la transformation des produits. Et, il s’implique dans la recherche de financement, la réorganisation et l’accompagnement dans la matérialisation des projets de femmes et de jeunes de sa localité. Abdou se donne les moyens nécessaires pour l’accomplissement de sa mission sociale.



Grand Mouvement « Liguey Souniou Gokh », comme son nom l’indique, se refusant l’indifférence ne lésine point sur les moyens. Raison de son implication dans la lutte contre la Covid 19. Abdourahmane et ses compagnons ont offert gracieusement des masques, des gels et eau de javel… Le même effort a fait pour appuyer les districts sanitaires de Boun et des autres localités environnantes.



Sous ce registre, le Mouvement « Liguey Souniou Gokh » a développé de nombreuses activités de terrain pour soulager et endiguer le mal dans sa localité. C’est ainsi que des habitants de sa localité, accrochés par Leral, estiment que le leader du mouvement est un homme atypique, un volontaire de la bonne cause au service de sa communauté.



Ainsi, Abdou comme l’appelle ses proches reste un modèle et une référence pour la jeune génération. Gardant confiance aux autorités du pays, Abdourahmane Lèye, exhorte les populations à respecter davantage les recommandations sanitaires afin de se sauver de la pandémie de la Covid 19.



