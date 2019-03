VIDEO - Acceptation des résultats de la Présidentielle par Rewmi : Dr Abdourakhmane Diouf fait des précisions

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE El Hadji Abdourahmane Diouf

Chers Tous,



Suite à mon intervention du Samedi 8 Mars 2018 sur la chaîne de télévision 7TV, il a été prêté au Parti Rewmi et à la Coalition Idy 2019 des positions qui ne sont pas les leurs. Je me suis exprimé sur les résultats de l'élection présidentielle à titre de JURISTE, faisant la distinction technique entre la légitimité et la légalité.



C'est ma propre analyse qui ne peut en aucun cas être interprétée comme une acceptation des résultats de l'élection présidentielle par le Parti Rewmi et la Coalition Idy 2019.

Pour vous faire votre propre opinion, merci de regarder la vidéo de l'émission qui est la SEULE SOURCE digne de foi.



Bien cordialement

El Hadji Abdourahmane Diouf

Rufisque, le 9 Mars 2019.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos