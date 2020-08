VIDEO/ Acteurs de presse en ligne: "Il y a un manque de sérieux dans le traitement des informations people" Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 19:37 | | 0 commentaire(s)| La démocratie et la liberté de la presse font actuellement, penser aux sites d'informations qui foisonnent comme des baguettes de pains. Chacun, sentant le besoin peut en moins de 24 heures, créér un site d’information. Chaque promoteur de site pourrait avoir ses propres motivations. Raison pour laquelle, il est devenu aujourd’hui, difficile de connaître le nombre de sites au Sénégal. Cette situation a posé le problème de l’encadrement pour contrecarrer les derives et autres dérapages. Grand reportage…

Leral TV a, dans le cadre de ses grands reportages, accroché des acteurs ou journalistes de la presse en ligne pour comprendre la pratique dans ces nouveaux médias. Ces derniers, estiment que la pratique de l'information se fait de la même manière dans les rédactions.



Seulement, ils peuvent avoir une différence de forme. Mais, les médias exigent les mêmes pratiques pour la collecte, le traitement et la diffusion.



Ainsi, l’apparition subite et plurielle des sites d'informations connait un développement rapide. Et, cette vitesse de l'information et l'instantaneité peuvent être la raison des dérives. Dans les normes, les journalistes s'inspirent des mêmes régles pour faire de l'information.



N’empêche, les sites d'informations ont la particuliraité de donner à la fois, tout le contenu des divers et autres médias. Ils offrent une diversité d'informations, en publiant une production audiovisuelle, un contenu écrit et la possibilité de retrouver dans l’archive, une information qui date de longtemps.



D'après ces acteurs avec la presse en ligne, l'information est diffusée en instantaneité, suivant une rapidité. Mais, avec plus de 300 sites, répertoriés au Sénégal, sa crédibilité, constaté-t-on, est en jeu.



Les acteurs du journalisme en ligne reconnaissent un manque de sérieux dans le traitement des informations people. Lesdits promoteurs de sites people, ne respectant pas les régles de base, calomnient et diffament souvent des personnes. Le principe des recoupements et des vérifications nécessaires n’est pas respecté. Et, il y a aujourd’hui, des difficultés à dire qui est journaliste et qui ne l'est pas.



Ailleurs, il a été noté une absence de lois et de régles pour encadrer la pratique du métier de journaliste. Un fait qui contribue à la recurrence de la désinformation.



