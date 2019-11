VIDEO - Affaire des talibés enchaînés: Journalistes et gendarmes égratignés Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 18:55 | | 0 commentaire(s)| Les proches de Cheikhouna Guèye appellent à la responsabilité de la presse et des gendarmes. D’après eux, les réseaux sociaux ne sont pas de meilleurs canaux d’information. Un journaliste, rappelle-t-on, doit aller vers la source, faire des recoupements nécessaires, avant de publier une information. Khadim et les parents de talibés, dit-il, ont reconnu les faits. Mais, on aurait aimé rentrer avec lui, à la maison. Voyant que le juge a fixé son délibéré au 4 décembre, nous demandons juste aux parents de rester calmes.



