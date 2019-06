VIDEO - Aliou Cissé en colère : « Le coach du Kenya n’a qu’à arrêter...»

C’est un Aliou Cissé très remonté contre le sélectionneur du Kenya qui a jugé le mental des Lions très faible, en conférence de presse. Sans hésiter, il l’a remis à sa place.



« Qu’il s’occupe d’eux, de son équipe. Qu’est ce qu’il connaît de notre mental?. Depuis deux ans, nous sommes réguliers. Le Sénégal est la première nation africaine et depuis 4 ans c’est notre première défaite sur la scène continentale. Donc, il ne faut juger mes joueurs sur un match », a répliqué le sélectionneur du Sénégal, face aux journalistes. « Maintenant, nous sommes sûrs qu’on va répondre sur ce match. Il n’a qu’à arrêter », a-t-il ajouté.



Interpellé sur d’éventuels changements après cette défaite face à l’Algérie, le technicien sénégalais a indiqué qu’il n’est pas du genre à tout révolutionner. « Je ne suis pas dans une optique d’une élimination. Nous n’avons jamais préparé de défaite contre l’Algérie. On peut être éliminé lundi, mais je n’y pense pas. Je ne remets rien en cause sur la qualité de mon équipe. Donc, je n’ai pas l’habitude de tout changer », a-t-il expliqué à 24 heures du match Sénégal-Kenya, comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2019.



Une victoire permettrait aux Lions de se qualifier pour les huitièmes de finale. le Kenya également vise ce même objectif.



igfm