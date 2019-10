VIDEO - Aliou Sall fait les éloges de son frère, Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)| Aliou Sall était hier, à Diamniadio, pour participer au débat de la «territorialisation des politiques publiques dans la mise en oeuvre du Pse» présidé par le chef de l’Etat. Le maire de Guédiawaye n’a pas manqué de faire des éloges à son frère et président de la République, Macky Sall, pour le travail abattu.

Satisfecit

Parlant des acquis obtenus lors du mandat de son frère, Aliou Sall a soutenu que le chef de l’Etat a mis partout dans le pays de la lumière. En plus, il a construit les routes et les mosquées. Selon lui, le débat ne doit pas se poser sur le développement des territoires par le président Macky Sall. «Tout le monde est d’accord que ce qui s’est fait depuis 2012, est extraordinaire, exceptionnel(…)», laisse-t-il entendre.



Aliou Sall-Frank Timis

Pour rappel, Aliou Sall est mouillé dans un « scandale de 10 milliards de dollars » par BBC. L’enquête révèle que Frank Timis, un magnat roumano-australien des affaires, a fait un paiement secret de 250 000 dollars (environ 146 millions de francs CFA) à une société dirigée par le frère du président sénégalais, dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers.



Indignation

L’enquête a suscité l’indignation de nombreux Sénégalais, dont certains ont exigé qu’une enquête judiciaire soit menée sur les contrats gaziers et pétroliers concernant Aliou Sall et la société Petro-Tim.



M. Sall a menacé de porter plainte pour diffamation contre la BBC, avant d’y renoncer à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire au Sénégal. Il dément avoir reçu les 250 000 dollars en question.

