VIDEO - Alioune Tine : «il faut régler le contentieux par les urnes»

Samedi 26 Janvier 2019

iGFM-(Dakar) L’Expert indépendant en matière de défense des droits de l’Homme et de Bonne gouvernance, Alioune Tine, est d’avis que c’est par les urnes que les politiques devrait régler leur contentieux et non par la violence qui est en train de prendre des proportions importantes en cette veille d’élection.