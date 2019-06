VIDEO - Aly Ngouille Ndiaye: " Macky Sall appelle à un retour aux valeurs enseignées par Jésus et Marie " Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 00:35 | | 0 commentaire(s)| A la tête d'une forte délégation au pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a apporté le message du président de la République, Macky Sall. Face aux Evêques du Sénégal et autres autorités de l'Eglise, le ministre a fait savoir que le Chef de l'Etat " appelle à un retour aux valeurs cardinales et nobles caractères enseignés par Jésus Christ et la Vierge Marie". Ces valeurs et caractères communs à toutes les religions révélées, explique-t-il, sont les clés de la réussite dans ce monde et au-delà...



