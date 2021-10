VIDEO/ Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo S. Mushingi: « La lutte contre l’insécurité passe par une mutualisation des efforts » Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 21:21 | | 0 commentaire(s)| L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo S. Mushingi a souligné, mardi, l’importance de la mutualisation des efforts dans la lutte contre l’insécurité dans un contexte ’’de grandes mutations socio-politiques sur le plan global et régional, marqué par des menaces multidimensionnelles’’. Cette déclaration est faite lors d’une rencontre, organisée par l’Institut des États-Unis pour la Paix (USIP), avec le soutien du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et du maintien de l’ordre (INL) du Département d’ État américain.

« Nous demeurons convaincus que la lutte contre l’insécurité ne sera gagnée que dans un environnement favorable à la coopération, la collaboration et la mutualisation de nos efforts et de nos moyens », a-t-il déclaré à l’occasion de la conférence nationale sur la sécurité collaborative.



L’approche de la sécurité collaborative, souligne-t-il, vise une action sécuritaire adaptée au contexte et aux besoins locaux, basée sur un partenariat entre les services de sécurité et les populations, pour renforcer la sécurité humaine et répondre aux problèmes de sécurité’’.



Ainsi, le diplomate américain a soutenu que ’’la sécurité doit être une affaire de tous dans le contexte actuel de grandes mutations socio-politiques sur le plan global et régional, marqué par des menaces multidimensionnelles’’.



Les défis sécuritaires notamment la grande criminalité et le terrorisme ’’apparaissant comme l’un des problèmes les plus sérieux des démocraties modernes comme le Sénégal’’, affirme-t-il.



Face à ce phénomène, ’’une lutte efficace ne peut être déclenchée que de manière exhaustive, collaborative et inclusive’’, a-t-il déclaré.



L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, à ce titre, a magnifié les efforts consentis par l’Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), lequel ’’a placé à juste titre la sécurité publique au cœur des problématiques et des enjeux d’émergence et de développement du pays’’.



