VIDEO - Aminata Touré : « on doit pouvoir appliquer la parité dans le gouvernement » Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)| L’ancienne Premier ministre a plaidé pour la parité dans les fonctions nominatives. Invité de la 7TV, hier, à l’occasion de la journée de la femme, Aminata Touré a indiqué que « l'on doit pouvoir appliquer la parité dans le gouvernement ».

Mais l’Ex PM estime qu’il faut prendre le temps de faire évoluer les mentalités, affirmant que « la finalité est de retrouver des femmes partout où il y a des hommes ». Toutefois, a rappelé Aminata Touré, « c’est sous Macky Sall qu’on eu vu pour la première fois une femme chef de la police, préfet ou gouverneur ». Et d’ajouter, « aujourd’hui, il y a une parité intégrale dans le bureau de l’Assemblée nationale. Ce Sont des conquêtes, il va falloir évoluer ». Aminata Touré n’a pas oublié de rappeler : « j’ai été Premier Ministre et je n’étais pas la première ».

