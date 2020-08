VIDEO/ Après 6 mois de fermeture: Les étudiants de l’Ucad exigent reprise dans la globalité Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| L’année universitaire pourrait commencer avec des perturbations et des contestations au risque de paralyser le système. Après 6 mois de fermeture, liée la situation pandémique de Covid 19, les étudiants sont sur le pied de guerre pour refuser de manière intégrale la nouvelle formule, proposée par l’autorité. Contestant ladite décision, ils estiment que les autorités de l'Etat, désignées pour résoudre la situation de l’ouverture des amphis et autres, ne sont pas à la hauteur. Reportage…

Les autorités éducatives semblent négliger la volonté des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, très déterminés à déchirer la nouvelle formule, proposée pour l’ouverture des classes. Profitant de l'occasion, ils félicitent le Directeur du Coud qui a réalisé de nouvelles œuvres, tout en dénonçant le fonctionnement du Rectorat. Peinant à comprendre la tournure des choses, ils considèrent qu'il y'avait des acquis et l'administration, c'est la continuité.



Ainsi, les étudiants promettent de rester fermes pour une reprise dans la globalité. Ils demandent aux étudiants de rester sur le pied de guerre. Optant pour une équité totale, ils exhortent à une discrimination positive et la proposition, consistant à accepter certains d’entre eux, au moment où d’autres restent à domicile pour suivre les cours à distance.



Ailleurs, il a été engagé dans ce contexte de pandémie, un travail colossal pour préparer le retour des étudiants. Actuellement, découvre-t-on, chaque département dispose de son protocole sanitaire pour le respect des mesures barrières. Et, dans chaque campus, il a été installé des robinets pour le lavage des mains. Il y a partout un dispositif et l'ensemble des services médicaux ont été renforcés en médicaments, en personnels pour encourager le respect des mesures barrière afin d’éviter de se retrouver avec des nouveaux cas au Campus.



Même, les repreneurs des restaurants et leurs personnels, ainsi que le service d'hébergement ont été formés. Avec toutes ces dispositions prises, l'Université espère avoir une bonne reprise avec le respect de la distanciation. Sur ce, il a été appelé aux étudiants à avoir un bon comportement et un sens de responsabilité.







