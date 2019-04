VIDEO - Après le démantèlement d'une bande de 6 malfaiteurs à Louga: La Police déterminée à poursuivre le reste de la bande

Le commissariat de Police de Louga a interpellé une bande de six malfaiteurs qui avait commis une série de cambriolages au niveau de pharmacies, de domiciles et de points de transfert d'argent. D'après l'adjoint au chef de service du commissariat, Lat Dior Sall, aucun des mis en cause n'habite dans la capitale du Niambour. "Ils viennent d'horizons divers, notamment Touba, Ngaye, Saint-Louis...". Et la perquisition effectuée dans le domicile qu'ils avaient pris en location à Keur Serigne Louga, a été très fructueuse, avec la découverte d'une télévision et d'appareils électroménagers. M. Sall a promis que tout le reste de la bande sera traqué jusque dans leurs derniers retranchements.