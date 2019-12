VIDEO / Assemblée nationale - Zahra Iyane THIAM: "Les financements ne sont ni pour la majorité ni pour l'opposition..."

Le Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire était hier à l'Assemblée Nationale pour défendre son budget 2020. A en croire Zahra Iyane Thiam, le Chef de l'Etat ambitionne de faire de l'année 2020, une année de l'inclusion sociale par l'économie sociale et solidaire. "Les financements ne sont ni pour la majorité ni pour l'opposition, mais pour les acteurs qui travaillent. Parce que tous ceux qui éprouvent des difficultés pour rembourser, n'ont pas d'activités au préalable", a-t-elle soutenu. D'après elle, la filière la plus développée dans chaque région sera identifiée et les acteurs seront organisés en chaîne de valeur, pour éviter que des gens dénoncent des discrimination. "Tout le monde ne peut pas bénéficier des financements, mais des projets fiables seront créés dans chaque département, en collaboration avec les collectivités territoriales et les élus du peuple".

Pour ce qui est des taux d'intérêt, Zayra Iyane Thiam a assuré qu'il y aura des concertations pour discuter de la réglementation.

Parlant aussi de la PLASEPRI, elle a informé 22 projets d'émigrés ont été financés dans la phase 1 pour un montant de 2 milliards de nos francs.