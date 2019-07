VIDEO - Babacar Sarr: "Nous ne pouvons pas aspirer à un monde conscient, responsable, tolérant sans la..."

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

Grâce à un partenariat "fécond" et "porteur" entre l'Ong Défi Belgique Afrique et le président du Festival international de folflore et de percussion de Louga (Fesfop), plusieurs jeunes de la capitale du Ndiambour seront formés aux enjeux de la conscience citoyenne. D'après, M. Babacar Sarr, "nous ne pouvons pas aspirer à un monde conscient, responsable, tolérant et solidaire, sans la formation des jeunes. Nous sommes en train de former de jeunes lycéens, collégiens dans le public comme dans la privé. Le "Do it", c'est à travers des immersions sociale, familiale, économique.."