VIDEO - Bakary D. Mané: "On ne peut se taire sur la descente musclée de la Dic chez Jean Meïssa Diop"

Bakary D. Mané: "On ne peut se taire sur la descente musclée de la Dic chez Jean Meïssa Diop" Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 Lors du renouvellement des instances du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), le président sortant Bakary Domingo Mané est revenu sur l'incident qui s'est produit chez Jean Meïssa Diop. Le journaliste a reçu une visite surprise des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) dans la journée du dimanche. Face à cette situation, Bakary Domingo Mané a souligné que la presse ne peut pas rester aphone et se fera entendre.

Par ailleurs, le président sortant du Cored a invité les journalistes, à être " des sentinelles du métier" pour empêcher les intrus de s'employer à " écorner l'image du journaliste".



