VIDEO - « Beaucoup de filles ont abandonné l’école après y avoir vu leurs règles à cause des… » (Dr. Selly Ba) Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mai 2020 à 16:03 | | 0 commentaire(s)| Célébrée pour la première fois à la mairie des Parcelles Assainies en 2016, cette année à cause de la pandémie du Covid 19, la Journée de l’Hygiène menstruelle a été commémorée à travers ce Webinaire. Ainsi la vice- présidente de l’association Santé mobile, Anta Diouck et ses invités ont longtemps cogité sur le thème de cette année : L’éducation et la gestion de l’hygiène menstruelle.

Dr. Selly Ba, sociologue, a révélé en marge de ce débat, que des études ont montré que 40% de filles rencontrées séchaient les cours au maximum 3 fois chaque mois, après avoir vu leurs règles. Parce que leurs écoles n’avaient pas de latrines séparées... Selon elle, beaucoup de filles ont abandonné l’école après y avoir vu leurs règles, à cause des moqueries…





Accueil Envoyer à un ami Partager