VIDEO/ Boulimie foncière à Louga: Un SOS pour sauver le littoral de Potou

Le littoral du village de Taré (commune de leona département de Louga) est à l'ordre du jour et tous les habitants riverains souffrent dans leur chair et dans leur cœur du fait du bradage sauvage de leur patrimoine. Ce sont les mêmes débats collatéraux des conséquences de la boulimie foncière du littoral sénégalais.



D'imposantes constructions sont sorties de terre dont quelques-unes sont ceinturées par des fils de fer barbelés. On remarque aussi des parcelle nues destinées d'autres projets. Tous ces phénomènes sont décriés par les populations qui ne savent plus à quel saint confier leur destin.



Pourtant, les solutions ne manquent pas. Il suffit tout simplement que 《 des sessions de conseils municipale se penchent sérieusement sur ces dossiers brandit par des propriétaires souvent inconnus dans la zone. Une remarque émane de Cheikh Lamane Diop conseiller municipal et Président de l'Association paraît pertinente, sa démarche pouvant être exploré comme une sortie de crise ''. À cet effet, M Diop interpelle directement l'Etat.



《 Le parc de Lang de Barbari, par exemple est préservé jalousement pour sa beauté de l'environnement écologique. Donc les citoyens censés bénéficier de ce dont de la nature ne doit pas blasphémer et laisser mourir les filaos multiséculaire décoratif qui bordent notre littoral national qui part de Saint-Louis jusqu'à Dakar.