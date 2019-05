VIDEO - Boycott du dialogue politique : Aly Ngouille Ndiaye solde ses comptes avec Me Wade et Cie Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 15:40 | | 0 commentaire(s)| Le boycott du dialogue politique par le Parti démocratique sénégalais (Pds) et certains leaders de l'opposition n'ébranle guère le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. " Le Pds a fait une déclaration pour dire qu'il ne participe pas parce que je suis là. Puisque je suis encore là, ils ne participeront pas", martèle Aly Ngouille Ndiaye. "Dans l'intérêt du pays, je pense quand même qu'ils doivent venir participer. Si vous ne participez pas, votre préoccupation ne sera pas prise en compte. Dans leur participation, il pouvait venir récuser le ministre de l'Intérieur. Parce que je ne dirige même pas les débats. On a en même parlé dans les termes de référence ; Qui aura la gestion des élections ?, a-t-il précisé lors des concertations ce matin avec les membres de l'opposition qui comptent prendre part au dialogue national, prévu le 18 mai prochain.



