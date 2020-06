VIDEO/ Bradage du littoral: Jaraaf Youssou Ndoye menace les détenteurs de terrains sur les sites de génies protecteurs Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juin 2020 à 20:33 | | 0 commentaire(s)| Jaraaf Youssou Ndoye de Ouakam, invité de Com politique a abordé le foncier du littoral et d’autres sites historiques du pays. Très combatif et engagé dans la lutte contre le partagé illégal des terres de sa localité, Jaraaf a rappelé les différents titres, constituant le gouvernement Lébou. Il menace même, les détenteurs de terrains mal acquis sur des sites des génies protecteurs de la communauté Lébou.

Le bradage du littoral préoccupe tant la communauté Lébou de Dakar. C’est le prétexte pris par Leral TV dans son émission « Com Politique » pour accrocher le Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye. Ce dernier, très ancré dans les réalités de sa communauté a beaucoup de révélations sur le foncier. Jaraaf, loin d’avoir un langage hypocrite s’est attaqué à ses détracteurs, tout en retraçant l’origine des problèmes du foncier au niveau de Ouakam, sa localité d’origine.



« Certains disent que Jaraaf est un titre honorifique. Jaraaf vient directement des fondateurs d’un village lébou. Il y a Ndèye Diambour qui doit accueillir les étrangers, « Ndèye dji rew », cest le ministre de l’Intérieur, Farba, s’occupe des activités agricoles, le Saltigué, c’est l’équivalent du Ministre des forces armées ou de la défense », a expliqué Jaraaf Youssou Ndoye de Ouakam.



Etant petit fils d’Alassane Ndoye, fondateur de Ouakam, Jaraaf Youssou Ndoye estime que les agitateurs qui s’attaquent parfois à sa personne, doivent arrêtés. « Si j’avais volé le village même, cette localité devrait tout me pardonner. J’ai été plusieurs fois été emprisonné pour la défense des intérêts de ma communauté. J’ai été très tôt viré de l’école. Et, en 1987 ou 86, j’ai été nommé « fraye », avant l’âge de 45 ans. Mais, des malintentionnés qui s’agitent savaient que je deviendrais Jaraaf. Les ancêtres me disaient même, le nombre d’année à vivre », révèle Jaraaf.



Ainsi, le Jaraaf du Cap vert, connaissant bien sa localité, considère qu’il est temps de dire la vérité. Les jeunes, relève-t-il, ont demandé de bénéficier de la terre. Le nommé Papa Diagne qui a vendu son terrain à 43 millions de FCfa à l’international sénégalais, Papis Demba Cissé, était un proche à moi. Ce qui se passe, c’est que des parcelles ont été données aux jeunes. Et, beaucoup de bénéficiaires parmi eux, ont vendu pour reconstruire leurs maisons familiales.



Les détracteurs d’aujourd’hui, constate-t-il, sont une minorité dans le village Lébou de Ouakam. Restant d’avis que Macky Sall a mieux fait dans le foncier que ses prédécesseurs, accuse Abdoulaye Wade d’être à l’origine du problème foncier du littoral.



Jaraaf Youssou Ndoye, très protecteur et conservateur précise que les esprits doivent être protégés. Puisque, insiste-t-il, Dieu s’adressait dans le Coran à la fois, à l’homme et, aux Djinns. Voyant un envahissement injustifié du littoral, il menace les détenteurs de terrains mal acquis sur des sites de génies protecteurs de Ouakam. Ceux qui pensent pouvoir construire sur ces sites n’ont qu’à essayer. Ils verront…



