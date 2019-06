VIDEO - CAN 2019: journalistes sénégalais et algériens au cœur du choc du Groupe C Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Les journalistes sénégalais et algérien suivent avec attention la Coupe d’Afrique des Nations. Présents en conférence de presse de veille de match, ce mercredi, au stade du 30 juin, au Caire, ils sont nombreux à attendre avec impatience le choc du groupe C entre le Sénégal et l’Algérie, prévu, ce jeudi, au Caire. Pour la plupart, ce sera très disputé parce que les deux entraîneurs se connaissent et ils cachent quelque chose derrière. Pis, personne ne veut arborer le statut de favori.



Les mots ne manquent pas, mercredi, dans la salle de presse du stade du 30 juin pour qualifier la « finale » rencontre du groupe C entre "Lions" et "Fennecs", jeudi. Et tous vont dans le même sens : une vraie bataille psychologique aura lieu sur la belle pelouse. D’autant que ce match reste un tournant de la phase de poules du groupe C. Le vainqueur assurera son ticket pour les huitièmes de finale tandis que le vaincu devra attendre la 3e journée.

