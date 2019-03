VIDEO - Cambérène 2 : Issa Sow responsable politique de Bby, honoré par ses militants

C’était un jour de remerciements. Issa SOW, coordonnateur Bby de Cambérène 2 et de la Cité des Nations unies est un homme heureux et apaisé. Il est apaisé parce que ses amis lui ont rendu un vibrant hommage au lendemain de la réélection triomphale de Macky SALL. Dans ce quartier, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné les 16 bureaux de vote que compte le quartier grâce à l’implication de M. SOW. Il a mis ses moyens, élargi la base grâce à son leadership naturel. Depuis “Dekal Ngor”, il est impliqué dans le projet du chef de l’Etat. Ici, on espère désormais qu’il sera récompensé pour l’ensemble de son œuvre dans ce quartier qui chante ses louanges. Il ne dit rien parce que c’est un homme discret et sobre. Il est là depuis plusieurs mois, laissant son boulot aux Etats-Unis, juste pour assurer la réélection du Président Macky SALL. Il l’a obtenue et Cambérène 2 et la cité Nations unies lui en sont reconnaissantes et se confondent en remerciements et le laissent entre les mains de Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall qui saura l’apprécier à sa juste valeur.