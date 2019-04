VIDEO - Cérémonie d'investiture: Me Ousmane Ngom envoie des piques à l'opposition Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 19:19 | | 0 commentaire(s)| Me Ousmane Ngom se félicite du discours d'investiture du Président Macky Sall. D'après Me Ngom, les tiraillements, querelles politiques et les intérêts partisans sont terminés. Ousmane Ngom de soutenir qu'il n'y a qu'un seul Parti, "le Sénégal" et il faut autour du Président faire bloc et travailler pour l'émergence du Pays.



